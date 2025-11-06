«Сосудистая бомба»: нейрохирург предупредил об опасности энергетиков

Употребление даже одной порции энергетического напитка таит в себе серьезную опасность для организма. К такому выводу пришел нейрохирург Виктор Уго Эспиндола. Об этом сообщает издание Terra.

Сердце и сосуды принимают на себя первый удар, причем для этого не обязательны хронические болезни или сидячий образ жизни. Критический вред, как отмечает эксперт, наносят таурин и кофеин. Эти вещества вмешиваются в естественные процессы регуляции сосудистого тонуса, что создает прямую угрозу для сердечно-сосудистой системы.

Ситуация кардинально усугубляется, если энергетик смешивают с алкоголем. Эспиндола предупреждает, что подобная комбинация значительно повышает вероятность сосудистой катастрофы.

«При уже имеющемся высоком давлении это может закончиться инсультом», — констатировал врач.

При этом группа риска включает не только пожилых, но и совершенно молодых людей, что делает это предупреждение особенно актуальным.

