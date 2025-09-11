Терапевт раскрыла влияние томатов на здоровье человека

Она отметила, что помидоры являются ценным источником ликопина — мощного антиоксиданта. Данное вещество играет важную роль в профилактике болезней сердца и сосудов, а также может снижать вероятность возникновения отдельных видов злокачественных опухолей.

Особенностью ликопина является его устойчивость к высоким температурам. Вопреки распространенному мнению, что варка и жарка разрушают полезные элементы, в случае с томатами процесс приготовления, напротив, увеличивает усвояемость этого каротиноида.

Тем не менее, врач предупредила, что употребление свежих помидоров показано не всем. Людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью или язвенной болезнью желудка, стоит отнестись к ним с осторожностью. Содержащиеся в томатах органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая) могут провоцировать раздражение слизистой оболочки и усугублять неприятные симптомы.

