Тысяча клещей в ресницах: мужчина менял постель раз в три месяца и ослеп

В китайской провинции Хубэй 36-летний мужчина по фамилии Юй ослеп из-за тысяч клещей, расплодившихся в фолликулах его ресниц. Причиной стало хроническое пренебрежение гигиеной. Об этом сообщил портал South China Morning Post.

В клинике пациенту диагностировали демодекозный блефарит — воспаление век, спровоцированное чрезмерным размножением клещей рода демодекс. Лечащий врач Цинь Цзяо обнаружил, что фолликулы ресниц буквально кишат паразитами: их насчитывалось от нескольких сотен до более чем тысячи. По словам специалиста, к такому состоянию привел образ жизни мужчины — он часто тер глаза и менял постельное белье лишь раз в три месяца, что сам же и подтвердил.

Врач отметил, что симптомы демодекозного блефарита легко спутать с обычным конъюнктивитом, и многие пациенты месяцами безуспешно лечатся глазными каплями, откладывая визит к специалисту.