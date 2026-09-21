В Татарстане нашли муку, которая превращает хлеб в слизь: 33 проверки и один тревожный результат

С начала года лаборатория филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Татарстане провела 33 исследования хлебопекарной пшеничной муки на картофельную болезнь. В одной пробе обнаружили заражение возбудителями, что недопустимо для сырья, используемого для выпечки пшеничного хлеба.С начала года в Татарстане провели 33 исследования пшеничной хлебопекарной муки на картофельную болезнь хлеба. В одной пробе специалисты выявили заражение возбудителями, что недопустимо для сырья, используемого для выпечки пшеничного хлеба. Об этом сообщает « Татар-информ ».

По словам директора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Татьяны Менликиевой, признаки болезни проявлялись в тягучем, липком мякише с неприятным гнилостным запахом, провалами и темным цветом. Это свидетельствует о наличии в муке спорообразующих бактерий Bacillus mesentericus (картофельная палочка) и Bacillus subtilis (сенная палочка).

Мука считается зараженной, если заболевание обнаруживается в пробных лабораторных выпечках через 36 часов хранения во влажных условиях при температуре 37 °C. Такую продукцию категорически запрещено продавать в рознице и использовать в пищу — из-за резкого ухудшения вкуса, запаха и цвета, а также возможной токсичности.

Причинами распространения бактерий могут быть недостаточная обработка зерна перед помолом, загрязнение воды, воздуха и почвы, а также нерациональное применение химических удобрений. При этом показатель картофельной болезни не является браковочным: муку с такой отметкой в документе о качестве допускается направлять на хлебопекарные предприятия для промышленной переработки — например, для бараночных и сухарных изделий или отдельных сортов хлеба с добавками, уничтожающими споры.

Информация о выявленных случаях внесена в автоматизированную систему «Веста» и передана в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан.