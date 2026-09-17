Вакцина от ротавируса пропала во Владивостоке: родители в панике, а Минздрав объяснил, что случилось

Родители маленьких детей во Владивостоке массово жалуются на отсутствие вакцины от ротавирусной инфекции. По их словам, препарат не удается найти ни в поликлиниках, ни в аптеках. После исключения американской вакцины «РотаТек» в ноябре 2024 года в России осталась индийская «Рота-V-Эйд», которую еще можно найти в других регионах примерно за ₽1300–1500.

Однако до Владивостока, утверждали родители, препарат не доходит. Позже горожане сообщили, что прививку якобы нашли, но за нее придется заплатить около ₽8 тыс., а еще ₽2 тыс. — за осмотр перед вакцинацией.

VLADIVOSTOK1.RU обзвонил городские поликлиники. Сотрудники регистратуры заявили, что проблем с наличием вакцины нет: в конце августа — середине сентября была небольшая задержка поставки, препарат отсутствовал около недели, но на пациентах это не отразилось. Медик назвала ситуацию не острой.

В Минздраве Приморского края подтвердили, что с доступностью «Рота-V-Эйд» могут возникать проблемы. Причина — прекращение производства и поставок вакцины на российский рынок. Сейчас в России регистрируют новую вакцину «Рота-V-Эйд АКВА», сроки ее поступления неизвестны. Прививка не входит в обязательный Национальный календарь, ее планируют включить в 2029 году, но она входит в календарь по эпидемическим показаниям. В Приморье за счет краевого бюджета бесплатно прививают некоторых детей: лежавших в стационаре, перенесших реанимацию в первый месяц жизни, недоношенных, а также детей со старшими братьями и сестрами дошкольного и школьного возраста, многодетных и планирующих поступать в ясли. Закупленную вакцину передали в медучреждения края еще в апреле 2026 года. Остальные могут привиться платно: в государственной поликлинике оплачивается только препарат, осмотр и вакцинация — по ОМС; в частной клинике стоимость определяется договором. Медики напомнили о профилактике: гигиена, качество воды и продуктов.