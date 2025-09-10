Врач назвала главные ошибки, мешающие похудению
Диетолог Барредо: уменьшение порций не способствует здоровому похудению
Врач-эндокринолог Алена Барредо объяснила распространенные причины, которые мешают похудению даже при сокращении объема потребляемой пищи. В интервью «Газете.Ru» специалист заявила о важности учитывать не только количество, но и калорийность, и состав продуктов.
По ее словам, высокая энергетическая ценность некоторых продуктов может не давать длительного насыщения, из-за чего человек начинает переедать. Диетолог также добавила, что многие люди не учитывают «жидкие» калории.
«К таким продуктам относятся, например, кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, которую часто добавляют к овощам, обильное количество растительного масла в салатах и при готовке, а также различные снеки — печенье, конфеты, шоколад», — отметила врач.
Одной из ключевых причин отсутствия результатов похудения может быть дисфункция щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет метаболизм и блокирует процесс жиросжигания. При этом заболевании вес может увеличиваться даже при умеренном питании из-за образования отеков.
Барредо порекомендовала проверить уровень гормонов щитовидной железы, если при правильном питании и дефиците калорий вес не уменьшается.
Кроме того, жесткие диеты часто приводят к потере мышечной массы, а не жировой ткани. Мышцы играют ключевую роль в сжигании калорий и поддержании базового метаболизма. Их потеря снижает метаболизм, что требует дальнейшего уменьшения калорийности рациона для поддержания веса, создавая порочный круг.
Врач добавила, что похудению также мешают высокий уровень кортизола, вызванный стрессом, и хронический недосып. Кортизол провоцирует организм запасать энергию, особенно в области живота, а недосып нарушает баланс гормонов голода и сытости.
