Врач назвала главные ошибки, мешающие похудению

Врач-эндокринолог Алена Барредо объяснила распространенные причины, которые мешают похудению даже при сокращении объема потребляемой пищи. В интервью «Газете.Ru» специалист заявила о важности учитывать не только количество, но и калорийность, и состав продуктов.

По ее словам, высокая энергетическая ценность некоторых продуктов может не давать длительного насыщения, из-за чего человек начинает переедать. Диетолог также добавила, что многие люди не учитывают «жидкие» калории.

«К таким продуктам относятся, например, кофе с большим количеством сливок и сиропов, жирная сметана, которую часто добавляют к овощам, обильное количество растительного масла в салатах и при готовке, а также различные снеки — печенье, конфеты, шоколад», — отметила врач.

Одной из ключевых причин отсутствия результатов похудения может быть дисфункция щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет метаболизм и блокирует процесс жиросжигания. При этом заболевании вес может увеличиваться даже при умеренном питании из-за образования отеков.

Барредо порекомендовала проверить уровень гормонов щитовидной железы, если при правильном питании и дефиците калорий вес не уменьшается.

Кроме того, жесткие диеты часто приводят к потере мышечной массы, а не жировой ткани. Мышцы играют ключевую роль в сжигании калорий и поддержании базового метаболизма. Их потеря снижает метаболизм, что требует дальнейшего уменьшения калорийности рациона для поддержания веса, создавая порочный круг.

Врач добавила, что похудению также мешают высокий уровень кортизола, вызванный стрессом, и хронический недосып. Кортизол провоцирует организм запасать энергию, особенно в области живота, а недосып нарушает баланс гормонов голода и сытости.

