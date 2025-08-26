Врач назвала способы сохранить здоровье при стремительной смене сезонов

Резкая смена погоды в Центральной России стала серьезным испытанием для организма многих людей. Перепады температуры, влажности и атмосферного давления провоцируют не только ухудшение общего самочувствия, но и обострение хронических заболеваний, повышают риск респираторных инфекций и вызывают постоянную усталость. В такой период особенно важно помочь телу адаптироваться к внешним изменениям. Как поясняет врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, ключевой принцип защиты — создание внутренней стабильности. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что, поскольку повлиять на погоду невозможно, следует сосредоточиться на контролируемых факторах: режиме дня, питании и физической активности.

По мнению медика, на первом месте стоит качественный сон — не менее 7 часов в сутки с соблюдением постоянного графика. Затемнение, тишина и прохлада в спальне повышают его эффективность. Недостаток отдыха ослабляет иммунитет, делая организм уязвимым к инфекциям и замедляя восстановление. Не менее важно сбалансированное питание. В рацион стоит включить продукты, богатые белком, витаминами C и D, цинком и омега-3 кислотами. Эти элементы укрепляют иммунную систему, снижают восприимчивость к болезням и поддерживают ткани в период стресса. С наступлением холодов полезны теплые напитки, сезонные овощи и фрукты, а вот долю фастфуда и сахара лучше сократить. Физическая активность, особенно на свежем воздухе, помогает снизить воздействие метеостресса. Даже в непогоду умеренные прогулки обеспечивают организм кислородом и естественным светом, что стабилизирует нервную систему и улучшает сосудистый тонус. Главное — одеваться по погоде, избегая как переохлаждения, так и перегрева.

Она резюмировала, что, несмотря на неизбежность погодных изменений, правильный режим, питание и движение позволяют минимизировать их негативное влияние и сохранить здоровье в период межсезонья.

