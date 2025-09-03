Хватит зевать: врач раскрыла 6 секретов борьбы с дневной сонливостью

Россиянам рассказали, как победить дневную сонливость, которая чаще всего возникает из-за стресса. Шесть простых способов взбодриться озвучила в своем телеграм-канале кардиолог Мария Чайковская.

Так, вместо утренней чашки кофе врач рекомендует начинать день с яркого света. Также эффективна короткая, но энергичная зарядка или быстрая ходьба в течение 10-20 минут. Если одолевает сильная сонливость, можно позволить себе короткий дневной сон, но не дольше 20 минут и не позже 15 часов дня.

За несколько часов до сна следует избегать кофеина и алкоголя. Важно также проверить, не вызывают ли сонливость принимаемые лекарства или добавки. Чтобы хорошо выспаться ночью и избежать сонливости днем, вечером лучше принять теплый душ, приглушить свет и отложить гаджеты, заменив их дыхательными упражнениями.

