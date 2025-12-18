Врач Тен: употреблять колбасу рекомендуется не чаще двух раз в день
Фото: [Истра. Гастрономический мини-фестиваль на Сыроварне у Сироты/Медиасток.рф]
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Зарема Тен в беседе с РИА Новости настоятельно рекомендовала употреблять колбасу не более двух раз в неделю и в небольших количествах — по 50-70 граммов.
Медик подчеркнула, что колбасу следует рассматривать как исключение, а не как неотъемлемую часть здорового питания.
«Если совсем не можете отказаться, выбирайте вареную колбасу по ГОСТу, ешьте ее не чаще одного-двух раз в неделю небольшими порциями по 50-70 граммов и обязательно сочетая с большим количеством свежих овощей и цельнозерновым хлебом», — сказала Тен.
Специалист также объяснила, что овощи богаты клетчаткой и антиоксидантами, которые способны частично нейтрализовать вредные компоненты, присутствующие в колбасе.
