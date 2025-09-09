Врачи раскрыли преимущества малоизвестного контрацептивного пластыря

Трансдермальный пластырь представляет собой один из наиболее эффективных и удобных методов контрацепции, который по надежности не уступает комбинированным оральным контрацептивам. Об этом в интервью «Ленту.ру» заявила акушер-гинеколог Мария Ярмолинская.

Согласно данным опроса, проведенного компанией «Гедеон Рихтер», 68,2% российских женщин не знакомы с этим способом контрацепции, а 30,1% сомневаются в его эффективности, однако 52,8% готовы его попробовать после получения подробной информации.

Как отметила Ярмолинская, принцип действия пластыря основан на доставке синтетических аналогов женских гормонов через кожу непосредственно в кровоток, что позволяет избежать нагрузки на желудочно-кишечный тракт и печень.

Он подавляет овуляцию и предотвращает оплодотворение, демонстрируя индекс Перля 0,4–0,9, что соответствует высочайшим стандартам контрацепции.

Важным преимуществом также является режим использования — пластырь меняют раз в неделю, что значительно снижает риск незапланированной беременности из-за забывчивости по сравнению с ежедневным приемом таблеток.

«Ключевое преимущество трансдермальных систем в том, что мы практически не зависим от внешних условий», — отметила специалист.

С учетом человеческого фактора индекс Перля пластыря составляет 1,24 против 2,18 у комбинированных оральных контрацептивов (КОК), что подтверждает его практическую надежность.

Пластырь также позволяет управлять менструальным циклом — отсрочивать или ускорять менструальную реакцию. Однако злоупотреблять этой функцией не рекомендуется.

Для поддержания эффекта новый пластырь наклеивают на новое место, избегая области молочной железы, после трех недель использования делают перерыв от пяти до семи дней. Этот метод сочетает высокую эффективность с удобством применения, предлагая современной женщине надежную альтернативу традиционной гормональной контрацепции.

Ранее сообщалось, что детей в России начнут проверять на репродуктивное здоровье с шести лет.