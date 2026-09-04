Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что антихрист уже может находиться среди людей, а человечество — приближаться к последним временам. Об этом он сказал в эфире христианского подкаста Брайса Кроуфорда.

Политик отметил, что происходящие в мире события заставляют его думать о такой возможности, однако он старается не слишком на этом сосредотачиваться. По его словам, даже если человечество действительно живет в последние времена, для него важнее прямо сейчас совершать как можно больше угодных Богу дел.

В том же интервью Вэнс оценил свои шансы попасть в рай на семь-восемь баллов по десятибалльной шкале. Он также вступился за президента США Дональда Трампа, который ранее опубликовал сгенерированное нейросетью изображение самого себя в образе Иисуса. Вице-президент заверил, что Трамп лишь пошутил и не хотел задеть чувства верующих.