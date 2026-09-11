Более 9 тысяч участников программы здоровья умерли: как 11 сентября до сих пор убивает спустя четверть века
«МК»: через 25 лет после 11 сентября люди продолжают умирать
Спустя 25 лет после терактов 11 сентября люди продолжают умирать от последствий. Об этом пишет «Московский Комсомолец». По данным американской федеральной программы World Trade Center Health Program, созданной для наблюдения за пострадавшими, в ней числятся более 150 тыс. человек. Более 9 тыс. участников программы уже умерли.
Издание отмечает: это не означает, что все они скончались именно из-за терактов, однако список связанных с токсичной средой заболеваний огромен, а врачи продолжают фиксировать последствия спустя четверть века.
После обрушения башен Нижний Манхэттен накрыло облако из бетона, стекла, асбеста, металлов и продуктов горения. Пожарные, полицейские, медики и добровольцы сутками работали на развалинах, позже к ним присоединились строители и рабочие. У людей начали обнаруживать болезни органов дыхания, рак и другие тяжелые заболевания.
Издание также приводит историю Скотта Ларсена: его отец, пожарный Питер Ларсен, погиб во Всемирном торговом центре, когда сыну было четыре года. Скотт вырос и пошел служить в ту же пожарную часть. По данным Reuters, 58 детей пожарных Нью-Йорка, погибших 11 сентября, впоследствии сами поступили на службу в FDNY.
Отдельно «МК» пишет о проблеме преподавания: примерно треть американцев родились после 2001 года и не помнят мир с целыми башнями. По исследованию Associated Press, не менее 40 штатов требуют или рекомендуют рассказывать о 9/11 в школах, однако единой трактовки нет. В одних программах акцент делают на терроризме, патриотизме и действиях спасателей, в других — на гражданских свободах и последствиях «войны с террором».