Более 9 тысяч участников программы здоровья умерли: как 11 сентября до сих пор убивает спустя четверть века

Спустя 25 лет после терактов 11 сентября люди продолжают умирать от последствий. Об этом пишет « Московский Комсомолец ». По данным американской федеральной программы World Trade Center Health Program, созданной для наблюдения за пострадавшими, в ней числятся более 150 тыс. человек. Более 9 тыс. участников программы уже умерли.

Издание отмечает: это не означает, что все они скончались именно из-за терактов, однако список связанных с токсичной средой заболеваний огромен, а врачи продолжают фиксировать последствия спустя четверть века.

После обрушения башен Нижний Манхэттен накрыло облако из бетона, стекла, асбеста, металлов и продуктов горения. Пожарные, полицейские, медики и добровольцы сутками работали на развалинах, позже к ним присоединились строители и рабочие. У людей начали обнаруживать болезни органов дыхания, рак и другие тяжелые заболевания.

Издание также приводит историю Скотта Ларсена: его отец, пожарный Питер Ларсен, погиб во Всемирном торговом центре, когда сыну было четыре года. Скотт вырос и пошел служить в ту же пожарную часть. По данным Reuters, 58 детей пожарных Нью-Йорка, погибших 11 сентября, впоследствии сами поступили на службу в FDNY.

Отдельно «МК» пишет о проблеме преподавания: примерно треть американцев родились после 2001 года и не помнят мир с целыми башнями. По исследованию Associated Press, не менее 40 штатов требуют или рекомендуют рассказывать о 9/11 в школах, однако единой трактовки нет. В одних программах акцент делают на терроризме, патриотизме и действиях спасателей, в других — на гражданских свободах и последствиях «войны с террором».