Британские спецслужбы сталкиваются с трудностями в противодействии угрозам национальной безопасности из-за недостаточной координации действий, сообщает The Times со ссылкой на внутренний доклад Министерства внутренних дел за 2023 год. Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, растеряют ли британцы мировое влияние из-за этого.

В документе отмечается, что структуры, отвечающие за безопасность страны, «не успевают» за растущими вызовами. Агентство внутренней безопасности MI5, внешняя разведка MI6 и Центр правительственной связи (GCHQ) подверглись критике за «слабое взаимодействие» и «разрозненные» линии подотчетности. Эксперт Перенджиев отметил, что доверять информации Times просто так не стоит.

«Давайте зададимся вопросом, а зачем это пишет Times? Спецслужбы об этом должны доложить вышестоящему руководству и решать это в рамках военного управления или управления силовых структур. Вы когда-нибудь слышали, что в нашей газете писали, что ФСБ и СВР не находят общий язык? Никогда же такое никто не писал, это глупость несусветная. Значит, здесь какой-то другой подтекст», — пояснил эксперт.

По его мнению, в определенном смысле сейчас сливается дезинформация со стороны Британии об отсутствии их координации.

«Это вранье. Спецслужбы никогда не выносят сор из избы, не рассказывают о своих проблемах, а тем более о проблемах координации между друг другом. А раз это пишет Times, значит, это заказная статья ради того, чтобы сделать такой слив. Они хотят показать, что они ослабли и не влиятельны. Они кого-то заманивают в ловушку. Британские спецслужбы — махинаторы и очень хорошие мастера провокаций», — заключил Перенджиев.

По данным источников издания Times, разногласия между ведомствами нередко приводят к тупиковым ситуациям. Один из примеров — обсуждение вопроса о признании Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана террористической организацией. MI5 выступала за введение запрета, стремясь ограничить влияние КСИР, тогда как MI6 возражала, указывая на возможные негативные дипломатические последствия. В итоге позиция внешней разведки осталась доминирующей.

