Чистка в песенных рядах: в Госдуме требуют удалить «Сектор Газа» и очистить страну от русофобов — кого запретят слушать

Депутат Госдумы РФ Нина Останина выступила с предложением убрать с музыкальных платформ некоторые композиции группы «Сектор Газа», сочтя их не соответствующими духовно-нравственным ценностям. Позднее парламентарий в беседе с телеграм-каналом Shot уточнила, что ее позицию подали неверно: речь не шла о полном запрете репертуара коллектива. Однако в стране до сих пор существует ряд музыкантов, чье творчество не соотносится с традиционными ценностями. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, на кого контролирующим органам реально стоит обратить свое внимание.

Как подчеркнул парламентарий, отменять группу «Сектор Газа» в России не стоит.

«”Сектор Газа” — группа определенной эпохи. И каждая эпоха имеет свои оттенки. Россия в 90-х представляла из себя страну не очень благополучную, и группы были такие же. Они пели о тех временах и о тех явлениях. Не стоит переквалифицировать и перекраивать историю. Кто-то слушал эту группу, зачем плевать в прошлое этих людей. Я могу сказать, что многие люди, которые слушали “Сектор Газа”, были на СВО, и они выросли нормальными людьми», — подчеркнул он.

По его словам, в первую очередь важно обратить внимание на тех артистов, которые решили на полную проявить свою русофобию.

«Давайте лучше обратим внимание на поющие трусы, которые работают на две стороны. У нас, к сожалению, на площадках есть артисты, которые в открытую разжигают ненависть к русским. И с этими людьми нужно бороться. Как правило, это деятели из Украины или беглые украинцы», — заключил Милонов.

Ранее стало известно, что другие страны начали закрывать въезд для Монеточки*.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.