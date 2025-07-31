Глобальный раскол: признание Палестины стало фронтом новой мировой политики для США

Полное признание Палестины — вопрос, который долго витает в ООН, однако окончательного решения по нему нет. Страна была провозглашена в 1988 году и сегодня признана более чем 147 государствами мира, это — около 75 % стран-членов ООН. При этом Палестина все еще не обладает статусом полноценного члена ООН, являясь лишь государством-наблюдателем. Однако летом этого года Европа решила разобраться в палестинской теме и признать страну уже в сентябре. В США такие действия от своих «коллег» не оценили. Что стоит за признанием Палестины и почему это проблема для американцев — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Жаркое лето для Израиля

25 июля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Такое же решение принял и премьер-министр Канады Марк Карни. Как отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такой нарратив неудивителен в контексте взаимоотношений Парижа и Оттавы.

«Канада поддержала Палестину, потому что она находится под политическим влиянием Франции. Канада наполовину французская. Вся эта история с Палестиной создана французами и Макроном для того, чтобы быть политически независимыми от США», — пояснил эксперт.

Французскому лидеру, считает специалист, не нравится отношение президента США Дональда Трампа к европейским странам и военному блоку НАТО: сначала американцы критиковали французов и британцев за разговор о Палестине, теперь и Канаду.

Фото: [ сommons.wikimedia/The White House from Washington, DC ]

«Макрон понимает, какую роль Трамп отводит европейским лидерам и Европейскому Союзу, а именно роль инструмента в манипуляции. США уходит от конфликтов и использует прокси. Трамп не может сказать, что Европа это прокси для урегулирования всех евроатлантических проблем, но подразумевает это. Поэтому Франция хочет быть субъектной», — считает политолог.

Мигранты Франции и история Палестины

При этом желание быть независимыми от США, отметил Маркелов, не единственная причина по вопросу признания Палестины.

«Франция — это страна, которая испытывает серьезные проблемы с давлением по мигрантским темам, поэтому там очень сильны палестинские настроения. Макрон принимает политическое решение и осознает, что Палестина в данном случае имеет право быть, он понимает историю конфликта. Стоит отметить, что только в данном случае ему выгодно правильно понять историю конфликта между Израилем и Палестиной», — считает он.

Сами корни палестино-израильского конфликта уходят в начало XX века, когда на фоне распада Османской империи усилилось еврейское переселение в Палестину — регион, находившийся под британским мандатом. После Холокоста международное сообщество поддержало создание еврейского государства. В 1947 году ООН предложила план раздела Палестины на два государства — арабское и еврейское. Евреи приняли план, арабские страны — нет. В 1948 году была провозглашена независимость Израиля, после чего началась первая арабо-израильская война. Израиль победил и расширил территорию. Палестинцы же остались без собственного государства, большая часть из них была вынуждена покинуть родину — начался многолетний конфликт.

Фото: [ сommons.wikimedia ]

«В свое время облапошился коллегиум больших стран, которые Израиль одновременно признали полноценной страной, а Палестину нет. Поэтому Макрон воспользовался этими обстоятельствами, чтобы приобрести дополнительную политическую силу и перейти от роли инструмента в руках сегодняшних американских политиков к роли равного политического партнера», — выразил мнение Сергей Маркелов.

Решение по признанию только одной из сторон отрицательно изменило ход историй: с 1948 года прошло несколько войн, а также многочисленные попытки мирного урегулирования. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал Восточный Иерусалим, сектор Газа и Западный берег реки Иордан — территории, которые палестинцы считают своими. В 1988 году Организация освобождения Палестины провозгласила создание государства Палестина. Несмотря на широкое международное признание, Израиль не признает палестинского суверенитета. Стороны не могут договориться о ключевых вопросах: статус Иерусалима, границы, судьба палестинских беженцев и безопасность Израиля. Все эти нерешенные проблемы продолжают провоцировать новые витки насилия и дипломатических противостояний. И как отметил политолог Маркелов, совокупность факторов привела к тому, что Макрону политически правильно поддержать эту историю.

«Макрон понимает, почему Трамп выступает за Израиль. Израиль — это прокси-государство США для регуляции всего Ближнего Востока. Оно дерзкое, потому что американцы поддерживают их, но никакой военный конфликт Израиль бы не выдержал. Искусственность Израиля и исторические ошибки в отношении Палестины позволяют сегодня Макрону конъюнктурно выступить противником США», — заявил эксперт.

Признание Палестины

Однако далеко не факт, считает Маркелов, что Франция сохранит свою позицию уже к самой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В большей степени все будет зависит от политической ситуации на тот момент.

«Это все временная ситуация, если осенью политическая выгодность исчезнет, Макрон переобуется и скажет, что большинство французов за Израиль. Но пока Макрону выгодна Палестина», — заключил Маркелов.

Фото: [ istockphoto.com ]

На данный момент Палестину официально признали большинство стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также такие державы как Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Южная Африка и Аргентина. Среди европейских государств — Ирландия, Испания, Норвегия, Словения, Армения и Святой Престол (Ватикан). В то же время США, Германия, Япония, Южная Корея и Австралия продолжают отказываться от признания Палестины. Эти страны формально поддерживают идею двухгосударственного решения, но настаивают на том, что признание возможно только после прямых переговоров между Израилем и Палестиной.

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