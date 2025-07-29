Группа «Пошлая Молли» зовет российских певцов на помощь: без них концерт провалился, а доходы обнулились

После начала спецоперации ряд артистов попытался выстроить карьеру на антироссийской риторике, отказавшись от выступлений в РФ и публично осудив действия страны. Однако вместо поддержки и новых горизонтов многие столкнулись с резким падением доходов, отменой гастролей и потерей аудитории. Яркий пример — украинская группа «Пошлая Молли», которая после громких заявлений оказалась в финансовой зависимости от российских фанатов: продажи билетов на ее концерт в Кишиневе провалились, и для спасения мероприятия были приглашены звезды из России. Что происходит с группой и другими «покинувшими» российскую сцену артистами — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Крики «Россия» на концерте

Как выяснил телеграм-канал Shot, российские исполнители Катя Кищук, Молодой Платон, Лиза Анохина и рэпер CMH стали гостями концерта украинской группы «Пошлая Молли», покинувшей Россию после начала СВО. Мероприятие прошло в Кишиневе и без участия российских артистов площадку заполнить не удалось.

Украинская группа, ранее критиковавшая Россию, столкнулась с серьезными проблемами: продажи билетов на концерт в Молдавии шли крайне вяло. Чтобы избежать пустого зала, организаторы решили пригласить известных в РФ исполнителей — большинство из которых открыто выступают за свою страну. Так, CMH (Руслан Тушенцов) во время выступлений скандирует «Россия!», а блогерша Лиза Анохина и рэпер Молодой Платон живут в Москве и продолжают активно выступать в российских городах.

Фото: [ сommons.wikimedia/Okras ]

После громких заявлений о «принципиальной» позиции группа «Пошлая Молли» практически лишилась концертной деятельности. Источником дохода теперь остаются продажи мерча — в основном российским фанатам. По данным Shot, кофты и футболки группы, стоимостью около 6 тыс. рублей, продаются через ИП директора коллектива, зарегистрированное в той самой России, которую музыканты публично осудили.

Кроме того, лидер группы Кирилл Бледный столкнулся с личными последствиями — за резкие высказывания о польском языке ему запретили въезд в Евросоюз на 10 лет. Он сам признает, что заработки от стриминга резко упали, а количество концертов сократилось вдвое.

На 2025 год у группы заявлено лишь одно выступление — снова в Молдавии. Однако и там дела идут неважно: по данным на момент публикации, VIP-ложи на 98% остаются непроданными.

Звезды без сцены

Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова) одной из первых публично осудила спецоперацию и уехала из страны. Она отменила все концерты в России, отказалась от выступлений на местных площадках и исчезла из медиаполя. По данным открытых источников, ее доходы от стримингов в РФ значительно снизились. Попытка перезапуска карьеры в 2023 году не принесла успеха: новые треки прошли почти незаметно.

Рэпер Oxxxymiron** (Мирон Федоров) провел серию антивоенных концертов в Европе, публично осудив действия России. Его музыка была удалена из российских радиоэфиров, а гастрольная деятельность в РФ прекратилась. По данным музыкальных агрегаторов, аудитория артиста в России сократилась в разы, а за границей он собирает преимущественно эмигрантскую публику.

Фото: [ сommons.wikimedia/Okras ]

Иван Алексеев (Noize MC)** также покинул Россию и начал выступать в Европе с антивоенной программой. Концерты в российских городах были отменены, реклама и медиаподдержка исчезли. По данным фан-сообществ, в Европе его залы часто заполняются лишь частично, а доходы от стриминга не компенсируют потери.

Рэпер Face** (Иван Дремин), прежде один из главных голосов поколения Z, после осуждения СВО оказался вне российской индустрии. Его песни исключены из плейлистов, а новая музыка не вызвала интереса ни в России, ни на Западе. По данным музыкальных изданий, бывшая фан-база отвернулась от исполнителя.

Ранее стало известно, что фанаты сбежали с концертов певца Джастина Тимберлейка в Европе.

*признаны иноагентами в РФ