Юристы снова в тренде: спрос на их услуги в Подмосковье вырос до 35%

Услуги юристов стали самыми популярными среди предпринимателей Подмосковья — в июне-июле 2025 года спрос на них составил 35% от общего числа деловых запросов в регионе. К таким данным пришли эксперты «Авито Услуг». Результаты исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Доля предложений от юристов летом 2025 года составила 42% от общего числа объявлений в сфере деловых услуг. Кроме того, наблюдается рост числа специалистов в этой области — на 36% за лето.

На втором месте по популярности среди бизнеса оказались консультационные услуги (32%) — специалисты и консалтинговые компании, оказывающие помощь в развитии своего дела. Бизнес-консультанты занимают 35% рынка, отметили аналитики.

Консультации по недвижимости стоят на третьем месте по популярности (24%). При этом специалистов в этой сфере не так много — только 12% среди всех деловых услуг в Подмосковье, при этом число предложений выросло в 1,5 раза за лето. На последнем месте по популярности среди предпринимателей оказались услуги в сфере бухгалтерии и финансов (9%). Доля бухгалтеров на рынке Московской области составила 14%, с начала года количество предложений от специалистов выросло на 18%.

