Лето закончилось: стало известно, каким будет август в Москве и Московской области
Синоптик Позднякова: в августе в Подмосковье ожидаются две волны похолодания
Фото: [https://mosregtoday.ru/news/interesnoe/zhara-otstupaet-prognoz-pogody-v-moskve-i-podmoskove-na-nedele-s-5-po-8-avgusta/]
Дожди и две волны похолодания ожидаются в Москве и Московской области в августе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила синоптик Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, дожди в этом месяце продолжатся. Возможна как норма осадков, так и превышение нормы месяца.
«К середине августа температура воздуха приблизится к климатической норме, а в отдельные дни она может быть и ниже нормы, потому что предполагается волна прохладной погоды», — пояснила синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В это время в ночные часы температура воздуха может понижаться до +8…+10 градусов. Днем будет +15…+17 градусов, но потом погода выровняется.
«Точное количество волн прохладной погоды, продолжила она, пока сказать сложно. Возможно, их будет две. Но в предстоящие дни сохранится период с теплой погодой. Это среда, суббота и воскресенье — 6, 9 и 10 августа», — заключила Позднякова.
Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 5 по 8 августа.