Лето закончилось: стало известно, каким будет август в Москве и Московской области

Дожди и две волны похолодания ожидаются в Москве и Московской области в августе. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, дожди в этом месяце продолжатся. Возможна как норма осадков, так и превышение нормы месяца.

«К середине августа температура воздуха приблизится к климатической норме, а в отдельные дни она может быть и ниже нормы, потому что предполагается волна прохладной погоды», — пояснила синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В это время в ночные часы температура воздуха может понижаться до +8…+10 градусов. Днем будет +15…+17 градусов, но потом погода выровняется.

«Точное количество волн прохладной погоды, продолжила она, пока сказать сложно. Возможно, их будет две. Но в предстоящие дни сохранится период с теплой погодой. Это среда, суббота и воскресенье — 6, 9 и 10 августа», — заключила Позднякова.

Ранее стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделе с 5 по 8 августа.