Палестина на грани исчезновения: к чему приведет операция Израиля по захвату Газы

Израиль начал масштабное наступление на город Газа. Цель израильтян — полное уничтожение ХАМАС. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он заявлял о намерении захватить всю территорию анклава, чтобы «обеспечить периметр безопасности», а позднее передать его под управление гражданского правительства. Политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, захватит ли Израиль Газу.

На данный момент Египет и Катар выступили против израильских планов. В середине августа эти страны предложили 60-дневное перемирие, за которым должно последовать полное прекращение конфликта. Кроме того, Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Как считает политолог Маркелов, у израильского государства есть собственные интересы для продолжения войны с ХАМАС.

«История уничтожить ХАМАС — это фантастическая история в стиле Стивена Кинга. На сегодня Сектор Газа — это 70% боевики ХАМАС, а 30% — обычные несчастные люди и дети. При этом сейчас Газа считается одной из самых защищенных территорий в мире благодаря подземным коммуникациям. Это не первый случай обострения, они умеют выживать. А Израиль для пиара будет рассказывать, что он всех уничтожит», — считает эксперт.

Как отметил политолог, большой мечте президента США Дональда Трампа по строительству нового Лас-Вегаса в Газе не сбыться, поскольку ХАМАС готов к бою с Израилем.

«Не получится у Израиля захватить Газу. Нетаньяху договорился с Трампом, что Израиль продолжит демонстрировать свою борьбу за главного оператора ближневосточных проблем, но и этого у них не получится», — заключил Маркелов.

