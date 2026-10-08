«Пантера» из-под земли: как немецкий танк оказался во дворе казанского вуза?

РБК: найденный во дворе казанского вуза танк «Пантера» перевезли в музей

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Немецкий танк «Пантера», найденный на территории Казанского национального исследовательского технологического университета, перевезли в Музейный комплекс в Верхней Пышме. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь комплекса Надежда Агапова.

Машину разместили на открытой экспозиционной площадке. Агапова отметила, что танк проделал долгий путь, и теперь посетители могут увидеть его вживую в том виде, в котором он дошел до наших дней.

Специалисты музея определяют порядок реставрации, обсуждая сроки, объем работ и подходы к восстановлению. По словам Агаповой, процесс будет длительным и требует тщательной подготовки, поскольку несколько десятилетий машина находилась под землей. Танк обнаружили в августе при строительных работах. Корпус находился в специально оборудованной яме с кирпичными стенами и ступенями, ведущими к башне. После Великой Отечественной войны он служил бронеямой для испытаний взрывчатых веществ и порохов, а также для научных исследований. В начале 1950-х для университета построили новую испытательную станцию, спуск к танку засыпали, а над ним возвели склад химических реактивов. Более шести десятилетий подземная конструкция не использовалась, и ее местоположение было известно лишь приблизительно.

Казанский краевед Евгений Григорьев предположил, что трофейный танк мог быть перевезен в учебное заведение после боя. Ранее руководитель Татарстана Рустам Минниханов осмотрел найденную «Пантеру». Власти республики сообщили о намерениях отреставрировать танк и передать его в музей.

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