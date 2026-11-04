Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» больше не продвигает повышение транспортного налога и введение дополнительного техосмотра для автомобилей старше 15 лет. Об этом Autonews.ru сообщил исполнительный директор организации Олег Баринов. По его словам, такие меры не входят в число инициатив, которые РОАД продвигает на текущем этапе.

В июле 2025 года президент ассоциации Алексей Подщеколдин предлагал повысить налог для машин старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год — так дилеры рассчитывали стимулировать обновление автопарка. Инициатива вызвала критику автоэкспертов и общественности: указывали на недостаточную покупательную способность россиян и риск дополнительной финансовой нагрузки на владельцев старых машин.

Теперь в РОАД сместили акцент на развитие системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в рамках готовящегося законопроекта о реализации, ремонте, техобслуживании и утилизации автомобилей. Дилеры предлагают создать единую цифровую историю каждого автомобиля на базе ЭПТС, где сохранялась бы информация о пробеге, ДТП, обслуживании, ремонтах, юридических обременениях и фактической утилизации. По замыслу ассоциации, это повысит прозрачность рынка подержанных автомобилей и упростит проверку их состояния и истории эксплуатации.

В 2026 году инициатива прошла несколько обсуждений: 26 августа концепцию представили в Общественной палате, 14 октября — на круглом столе в Торгово-промышленной палате. Предложения поддержали автопроизводители, операторы ЭПТС, сервисный бизнес и общественные организации.

По итогам обсуждений предложено сформировать межведомственную рабочую группу; на первом этапе рассматриваются изменения нормативной базы и возможность пилотного проекта. При этом РОАД не вправе самостоятельно вносить федеральные законопроекты в Госдуму — для продвижения изменений потребуется участие уполномоченных субъектов законодательной инициативы. В ассоциации подчеркнули, что предлагают решения, которые сделают авторынок безопаснее и прозрачнее, а не просто увеличат финансовую нагрузку на владельцев возрастных автомобилей.