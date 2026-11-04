Передумали: РОАД больше не хочет повышать налог на старые машины — что взамен?

Директор Баринов: РОАД больше не предлагает повышать налог на старые машины

Интересное

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» больше не продвигает повышение транспортного налога и введение дополнительного техосмотра для автомобилей старше 15 лет. Об этом Autonews.ru сообщил исполнительный директор организации Олег Баринов. По его словам, такие меры не входят в число инициатив, которые РОАД продвигает на текущем этапе.

В июле 2025 года президент ассоциации Алексей Подщеколдин предлагал повысить налог для машин старше 15 лет и обязать их владельцев проходить техосмотр дважды в год — так дилеры рассчитывали стимулировать обновление автопарка. Инициатива вызвала критику автоэкспертов и общественности: указывали на недостаточную покупательную способность россиян и риск дополнительной финансовой нагрузки на владельцев старых машин.

Теперь в РОАД сместили акцент на развитие системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) в рамках готовящегося законопроекта о реализации, ремонте, техобслуживании и утилизации автомобилей. Дилеры предлагают создать единую цифровую историю каждого автомобиля на базе ЭПТС, где сохранялась бы информация о пробеге, ДТП, обслуживании, ремонтах, юридических обременениях и фактической утилизации. По замыслу ассоциации, это повысит прозрачность рынка подержанных автомобилей и упростит проверку их состояния и истории эксплуатации.

В 2026 году инициатива прошла несколько обсуждений: 26 августа концепцию представили в Общественной палате, 14 октября — на круглом столе в Торгово-промышленной палате. Предложения поддержали автопроизводители, операторы ЭПТС, сервисный бизнес и общественные организации.

По итогам обсуждений предложено сформировать межведомственную рабочую группу; на первом этапе рассматриваются изменения нормативной базы и возможность пилотного проекта. При этом РОАД не вправе самостоятельно вносить федеральные законопроекты в Госдуму — для продвижения изменений потребуется участие уполномоченных субъектов законодательной инициативы. В ассоциации подчеркнули, что предлагают решения, которые сделают авторынок безопаснее и прозрачнее, а не просто увеличат финансовую нагрузку на владельцев возрастных автомобилей.

Читайте также

В 1600 историях о реинкарнации нашли один повторяющийся признак: объяснить его пока не смогли

В 1600 историях о реинкарнации нашли один повторяющийся признак: объяснить его пока не смогли

Первый в мире корпоративный психопат: как мореплаватель устранял конкурентов и манипулировал людьми 400 лет назад

Первый в мире корпоративный психопат: как мореплаватель устранял конкурентов и манипулировал людьми 400 лет назад

ИИ требует не только электричества: четверть дата-центров Запада уже работают там, где не хватает воды

ИИ требует не только электричества: четверть дата-центров Запада уже работают там, где не хватает воды

НЛО могут скрываться под водой? Отставной адмирал назвал океан идеальным местом для тайной базы

НЛО могут скрываться под водой? Отставной адмирал назвал океан идеальным местом для тайной базы

Худеть на сидячей работе возможно: как это сделать

Худеть на сидячей работе возможно: как это сделать

Не спешите покупать: почему аренда сейчас может быть выгоднее ипотеки

Не спешите покупать: почему аренда сейчас может быть выгоднее ипотеки

Персональная вакцина против рака прошла решающее испытание: риск рецидива меланомы снизился на 42%

Персональная вакцина против рака прошла решающее испытание: риск рецидива меланомы снизился на 42%

Почему лицо худеет раньше тела: что происходит с объемами и можно ли это предотвратить

Почему лицо худеет раньше тела: что происходит с объемами и можно ли это предотвратить

В костях динозавра нашли то, что считалось почти невозможным сохранить миллионы лет

В костях динозавра нашли то, что считалось почти невозможным сохранить миллионы лет

Самое жаркое лето Европы оказалось и самым смертоносным: жара могла унести десятки тысяч жизней

Самое жаркое лето Европы оказалось и самым смертоносным: жара могла унести десятки тысяч жизней

НЛО могут быть реальными объектами — но это еще не значит, что речь идет об инопланетянах

НЛО могут быть реальными объектами — но это еще не значит, что речь идет об инопланетянах

Бумажные трубочки оказались не такими экологичными: исследование обнаружило неожиданный минус

Бумажные трубочки оказались не такими экологичными: исследование обнаружило неожиданный минус

Добавьте mosregtoday.ru в избранное