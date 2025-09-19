Петербурженку оштрафовали на 110 тыс. рублей за интимные фото в рабочем чате: в каком случае можно получить срок

Жительницу Петербурга оштрафовали на 110 тыс. рублей за интимные фото, случайно отправленные в рабочий чат. Что еще может грозить за фото и в какие чаты их отправлять точно не стоит, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, фотографии интимного или порнографического содержания нельзя выкладывать ни в рабочие, ни в родительские чаты.

«А также в чаты, где могут быть несовершеннолетние. В случае, если фотографии носят системный характер и фактически являются призывом к развратным действиям, то наказание возможно вплоть до уголовного — заключение определенный срок. Но, во-первых, каждая ситуация будет рассматриваться персонально, а во-вторых, так как петербурженке был наложен штраф, то однозначно было заявление кого-то из пользователей», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако у ситуации, по словам эксперта, есть две стороны. Девушка могла отправить фото случайно.

«Если это было сделано умышленно — она понесла наказание, если она случайно отправила, то, конечно, все люди живые и никто не застрахован от ошибки. И вместо того, чтобы сказать, подсказать, что было отправлено фото, или администратор группы мог, пользуясь своей властью, удалить, но, видимо, этого не было сделано и людям был интересен непосредственно процесс скандала, процесс публичного наказания», — продолжил Капштык.

Эксперт подчеркнул, что необходимо быть аккуратнее с хранением подобных фотографий, в том числе в телефоне.

«Потому что хакеры телефоны взламывают, потом несанкционированно сами выкладывают в сети или же начинают шантажировать. Поэтому будьте осторожны», — заключил юрист.

