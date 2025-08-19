Племянник Рыжего из «Иванушек» живет с мужем тети и отдыхает с мужчиной в платьях: кто такой Сергей Григорьев-Апполонов

Зумеры нашли для себя новых кумиров — Сергея Григорьева-Апполонова и Игоря Синяка, демонстрирующих «тяготы» богатой жизни в Сети. Молодежь пародирует их и снимает свои видео по тому же сценарию. Что известно о жизни уехавшего из России двоюродного племянника «Рыжего из Иванушек» и его друзьях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Племянник «Рыжего из Иванушек» живет с мужчиной?

Сергей Григорьев-Апполонов, известный как Grey Wiese — певец и автор песен, участник российско-немецкой поп-группы AppolonovGang. Он родился в Саратове 5 февраля 1981 года и с детства занимался вокалом. Примечательно, что Сергей является двоюродным племянником Андрея Григорьев-Апполонов — солиста популярной группы «Иванушки International».

После переезда в Европу племянник и крестник «рыжего из Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов младший (Андрей Бурдуков), который также является бывшем мужем скончавшейся сестры «Рыжего» Юлии, стали жить вместе. Долгое время Сергей не афишировал свою родственную связь с Григорьевым-Апполоновым, но в 2018 году решил пойти по стопам родственника и вместе с Бурдуковым создал музыкальную группу под названием AppolonovGang.

В марте 2025 года вокруг артиста возник скандал: активисты движения «Сорок сороков» обратились к правоохранительным органам с требованием запретить ему и другим участникам AppolonovGang въезд в Россию, обвиняя их в пропаганде движения ЛГБТ*. После жизни в разных европейских странах Сергей обосновался в Париже со своим близким другом и Андреем. Пара зарабатывает на рекламе от 1,5 до 3,5 тыс. евро, получая прибыль через ИП, зарегистрированное в Германии.

Андрей Бурдуков несколько лет был женат на сестре «Рыжего» и двоюродной тети Сергея, Юлии, которая трагически скончалась в 2017 году из-за приступа астмы. Горе после смерти Юлии сблизило Бурдукова с Сергеем — по сути, его двоюродным племянником, и, по мнению представителей общественности, их отношения перешли границу дружеских. Результатом стало переселение в Париж. В интервью они, по мнению критиков, открыто демонстрируют свои взгляды. Ранее Сергей делился фотографиями со своей свадьбы с другим мужчиной, но позже эти отношения завершились.

Третий не лишний

Игорь Синяк — бьюти-блогер, родившийся в Краматорске Донецкой области. Карьеру на YouTube он начал в 2011 году, получив известность благодаря сатирическому проекту «Вся Правда Шоу», где комментировал поведение популярных блогеров. В 2017 году Синяк запустил собственный бренд косметики, особенно отметившись матовыми помадами. В 2019 году снялся в клипе Егора Крида на песню «Love Is». В 2021 году принял участие в шоу «Полный блэкаут» на телеканале СТС.

Весной 2024 года анонсировал выход своего первого музыкального альбома под названием «Музыка для взрослых». С 2022 года ведет телеграм-канал в формате личного блога.

Синяка общественные скандалы также не обошли стороной. В 2021 году он принял участие в церемонии награждения «Муз-ТВ», появившись в женском наряде, что спровоцировало широкий резонанс. Трансляция мероприятия, прошедшая в эфир до 23:00, была воспринята некоторыми как продвижение нетрадиционных ценностей среди юной аудитории. В результате телеканал был вынужден заплатить штраф за нарушение действующего законодательства.

Осенью 2023 года московский суд вынес решение оштрафовать Игоря Синяка на 200 тыс. рублей, обвинив его в пропаганде нетрадиционных ценностей. Основанием для административного дела стало обращение Екатерины Мизулиной, адресованное блогеру.

Цирк ради зрелищ

Психолог Марианна Абравитова объяснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» популярность блогеров тем, что многим недоступна жизнь, которой живут Григорьев-Апполонов и Синяк. По словам психолога, Сергей и Игорь заняли очень интересную нишу для того, чтобы привлекать как можно больше внимания к себе.

«У них есть высокая потребность в этом, и они ее осуществляют. Более того, они поняли, что их сила в этом объединении. Здесь простройка и на так называемой богатой жизни, и на своих образах, потому что они, конечно, резко отличаются от всего, что обычные люди видят в жизни. И вот эта инопланетная, я бы сказала, жизнь, которая большинству непонятна и недоступна, является неким иллюзионом, неким цирком даже, куда люди идут за зрелищами», — пояснила эксперт интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому подписчики могут наблюдать все атрибуты звездной и богатой жизни, а также в какой-то степени экстремальные образы и высказывания.

«Эта простройка всегда хорошо работает. Именно на то, что людям в какой-то степени недоступно. С другой стороны, они все-таки опираются на богатые атрибуты, потому что им еще нужно продемонстрировать, как они живут. То есть они успешны, а неуспешный человек он, в принципе, не интересен никому, поэтому здесь идет подкрепление успешности и ее демонстрация через атрибуты», — продолжила психолог.

Однако нет уверенности, что это, например, оригинальные атрибуты, отметила Абравитова. Возможно, что дорогие вещи — подделка.

«Но это уже никого не волнует, потому что самое главное — все это ярко и красиво продемонстрировать. И, кстати говоря, им в таланте и харизме тоже не откажешь, иначе бы на них никто не смотрел. Ведь контента подобного много, но однако же именно им удалось завоевать свою аудиторию, удерживать и наращивать ее, а значит харизматичность, креативность и талант здесь присутствуют», — заключила психолог.

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено