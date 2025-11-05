Получат не все: кому из пенсионеров выплатят дополнительные 10 тыс. рублей в декабре

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в ноябре, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, которая раньше называлась базовой частью пенсии, уже в декабре этого года, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт подчеркнула, что рассчитывать на увеличение пенсии может не каждый 80-летний пенсионер, а лишь тот, кому выплачивается страховая пенсия по старости.

«Так, например, граждане, достигшие возраста 80 лет, но получающие социальную пенсию, претендовать на такую доплату не вправе. Инвалидам l группы, достигшим 80 лет, повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии также не назначается, поскольку они уже получают ее в связи с инвалидностью», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также надбавка не положена и тем 80 летним пенсионерам, которые получают пенсию по потере кормильца.

«Для получения повышенной фиксированной надбавки, таким категориям пенсионеров нужно воспользоваться переоформлением вида пенсионного обеспечения и переходом на страховую пенсию по старости, если она после перерасчета будет выше. В этом случаем необходимо лично обратиться в СФР», — добавила Проданова.

Размер надбавки составит 10,2 тыс. рублей. Данная сумма складывается из фиксированной выплаты к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. рублей и надбавки за уход — 1,3 тыс. рублей.

«Обратите внимание, даже если ухаживающего нет или он не зарегистрирован, фиксированная надбавка все равно будет выплачиваться. Арифметика не сложная. Если пенсионер получал пенсию, например, в размере 39 тыс. рублей и дата 80-летия приходится на ноябрь месяц, то в декабре он получит 49,2 тыс. рублей. Если пенсионер содержит от одного до трех иждивенцев, ему положена увеличенная выплата», — заключила экономист.

Ранее эксперт рассказала, как сэкономить на новогоднем столе.