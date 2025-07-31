Премиум против выгоды: сколько готовы тратить на косметику бумеры и зумеры

Молодые москвички чаще тратятся на премиальные бренды косметики, чем женщины старшего возраста. При этом вторые становятся еще более активными покупателями, показали результаты опроса жительниц столицы и исследование внутренних данных Ozon, которые оказались в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По данным опроса, в Москве молодежь от 18 до 24 лет (67%) хочет покупать премиум косметику — на 17% выше среднероссийского показателя. При этом в реальности девушки приобретают товары в массовом сегменте, но выбирают косметику стоимостью от 500 до 1 тыс. рублей, потому что видят в ней инструмент демонстрации статуса.

Максимальная готовность платить за премиальные бренды совпадает с пиком карьеры, ее демонстрирует чуть меньше половины москвичек в возрасте от 25 до 44 лет. В их картине мира это продукты в сегменте выше 1-2 тыс. рублей. А вот покупательницы старше 55 лет (60%) остаются верны категории до 500 рублей. При этом бумеры являются более активными покупателями — именно женщины в возрасте от 55 лет увеличили спрос на помаду в 4,5 раза в сравнении с первым полугодием 2024, сообщили аналитики. Следом за старшей возрастной группой в первом полугодии 2025 года лидерство удерживают классические аудитории: 25-летние девушки и женщины 35-40 лет. Последние также показали мощный рывок: их спрос вырос практически вдвое (на 90-100%) по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на важность личного контакта при выборе косметики, более 80% российских женщин отмечают, что уже предпочитают онлайн-покупки. Тренд подтверждает и рыночная динамика: на Ozon средняя частота заказов в категории «Красота и здоровье» выросла за год на 11%, достигнув в среднем шести заказов на пользователя.

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