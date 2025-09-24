С 2028 года самозанятые будут работать по новым правилам: что изменится в налоговой системе

Министр экономики Максим Решетников призвал начать разрабатывать новые правила для работы самозанятых с 2028 года. Какие изменения могут вступить в силу через несколько лет, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

По словам специалиста, режим самозанятости изначально задумывался как экспериментальный инструмент, и он действует до 2028 года.

«Сегодня этот режим максимально прост и доступен: любое физическое лицо может зарегистрироваться как самозанятое и платить налог 4% при расчетах с физлицами и 6% — при расчетах с организациями и ИП. Уплата налога автоматизирована и удобна, что сделало этот инструмент популярным», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако важно помнить, что в 2028 году пробный период завершается, и перед государством встанет выбор, добавил он.

«Первый сценарий — закрепить самозанятость как постоянный налоговый режим. В таком случае ставки, скорее всего, будут пересмотрены в сторону повышения, чтобы приблизить их к общим правилам налогообложения. Второй сценарий — отказ от продления режима. Тогда самозанятые вернутся к общей системе и будут обязаны уплачивать НДФЛ по ставке 13%, а для более высоких доходов — 15% и выше», — продолжил эксперт.

Сам по себе эксперимент, продолжил юрист, показал, что многие граждане готовы легализовать свой доход при условии простых правил и щадящей налоговой нагрузки.

«Поэтому ключевой вопрос сегодня — будет ли государство стремиться сохранить этот баланс удобства и доверия, или же акцент сместится на увеличение налоговых поступлений», — заключил Углов.

