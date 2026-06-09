Сало — традиционный продукт русской кухни, который часто вызывает споры о его пользе и вреде. С одной стороны, это концентрированный источник энергии, витаминов A, E, D и арахидоновой кислоты, необходимой для работы мозга и иммунитета. С другой — из-за высокой калорийности и содержания насыщенных жиров при неправильном употреблении сало может нанести серьезный вред здоровью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

В чем заключается вред сала

По ее словам, главный вред сала заключается в высокой калорийности этого продукта.

«В 100 граммах сала содержится около 750–800 калорий. Регулярное переедание может привести к ожирению внутренних органов и печени, особенно у людей с низкой физической активностью», — сказала она.

Эксперт отметила, что традиционно сало изготавливают с большим количеством соли, что способствует задержке жидкости в организме. Это повышает риск гипертонии и отеков.

Специалист предупредила, что при сильном нагревании, когда жарят шкварки, образуются вредные вещества — акриламид и гликированные белки, которые обладают канцерогенными свойствами. Поэтому употреблять следует только сырое соленое или вяленое сало, полностью исключив жареный вариант.

«Однако важно помнить, что сыровяленое или копченое сало сомнительного происхождения может содержать паразитов, например, трихинеллез и листерии. Безопаснее всего покупать промышленно обработанный или замороженный продукт», — сообщила Редина.

Как часто и в каком количестве можно есть сало

Как рассказала диетолог, для здорового взрослого человека безопасная норма сала составляет 10–30 граммов или примерно 2–3 тонких ломтика. Но лучше его есть не каждый день, а 3–4 раза в неделю.

«Идеально сочетать сало с овощами, такими как квашеная капуста, зелень, огурцы, так как клетчатка связывает жир и холестерин. Категорически не рекомендуется совмещать с хлебом, картофелем и макаронами — это создает чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу», — заявила собеседница издания.

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Кому категорически противопоказано сало

Тем не менее, специалист подчеркнула, что некоторым людям сало есть категорически запрещено. К ним относятся пациенты с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гастритом, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки;

желчнокаменной с болезнью;

ожирением;

атеросклерозом.

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