Соль, кола и шоколад: врач назвал три способа поднять давление без таблеток — и предупредил об опасности
Врач Прокофьев: кофеиносодержащие напитки поднимают давление без медикаментов
Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с интернет-изданием «Абзац» перечислил продукты, способные поднять артериальное давление без лекарств. По его словам, самый простой народный метод — увеличить содержание соли в рационе и подсаливать саму еду. Второй способ — кофеиносодержащие напитки, от кофе до кока-колы, однако с колой нужно быть особенно осторожным: она может навредить пациентам с язвой в стадии обострения и диабетикам. Третий метод — темный шоколад.
Специалист предостерег от бесконтрольного употребления этих продуктов. Избыток соли, кофеина или шоколада может нанести вред здоровью, и без острой необходимости и консультации с врачом экспериментировать с давлением не стоит. Прокофьев напомнил, что гипотония часто служит симптомом другого заболевания, и попытки убрать лишь симптомы, игнорируя причину недомогания, способны привести к дополнительным проблемам.