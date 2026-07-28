Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с интернет-изданием «Абзац» перечислил продукты, способные поднять артериальное давление без лекарств. По его словам, самый простой народный метод — увеличить содержание соли в рационе и подсаливать саму еду. Второй способ — кофеиносодержащие напитки, от кофе до кока-колы, однако с колой нужно быть особенно осторожным: она может навредить пациентам с язвой в стадии обострения и диабетикам. Третий метод — темный шоколад.