Цены вырастут на 70%: как торговая война США и Китая скажется на россиянах

Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил о готовности КНР начать торговую войну с США, сообщает РИА Новости. Вместе с тем, он подчеркнул, что Китай не закрывает двери для дальнейших обсуждений и поиска компромисса. Как торговая война Китая с США отразится на стоимости товаров для России и всего мира, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

По словам эксперта, эта война уже отражается на мировой торговле, а также конкретно на каждом жителе планеты.

«Казалось бы, США и Китай обмениваются угрозами, введением экспортных пошлин на поставку товаров друг другу, но это касается не только их. То, что началось в сентябре и продолжилось в октябре — это было неожиданно, и всю эту реакцию спровоцировал Дональд Трамп своим заявлением в адрес Китая. Казалось, что он таким образом подогревает встречу на площадках АТЭС в Южной Корее, пытаясь показать, что мяч на стороне США, они продолжают регулировать и контролировать мировую торговлю, не отдавая инициативу Китаю», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Китай же ведет себя очень сдержанно, продолжила Литвиненко, он трезво и расчетливо говорит о том, что эра и эпоха США в доминировании и установлении правил мировой торговли для всех стран мира ушла в прошлое и необходимо считаться со всеми странами, а не только с ведущими игроками.

«Но в первую очередь, конечно, с Китаем, потому что и темпы развития выше, и Китай действительно поставляет огромное количество важнейших материалов, оборудования, технологий, в том числе и в экономику США, от производства которых зависит весь остальной мир», — добавила экономист.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Эксперт отметила, что Китай жестко ограничил поставку редкоземельных металлов и технологий по обработке и производству редкоземельных металлов.

«Любой экспорт данного вида продукции теперь находится полностью под контролем руководства Китая и будет осуществляться только с разрешения в индивидуальном порядке. Вся мировая промышленность находится в зависимости от этих материалов. Это производство полупроводников, чипов, микросхем. Ведущие предприятия США в области цифровых технологий уже показали падение своих акций и рыночной стоимости. И, конечно, ни Трамп, ни крупнейшие производства США этого не ожидали», — подчеркнула Литвиненко.

От редкоземельных металлов, продолжила экономист, зависит производство смартфонов, бытовой техники, промышленной и военной электроники.

«Как только урезается предложение необходимого сырья, материалов и технологий на рынке, естественно, цена возрастает. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать сужения предложений смартфонов и бытовой электроники, а также повышения цен. Они могут вырасти в полтора раза — от 50 до 70% может доходить в случае, если США и Китай не договорятся», — отметила эксперт.

Кроме того, китайские суда, заходящие в порты США, и контролируемые Штатами территории, теперь также находятся под ограничением.

«Это значит, что, если вдруг Россия использует суда третьих стран для поставки своего сырья, материалов, продукции, если мы используем китайские суда, то мы тоже попадаем под эти ограничения, а значит недополучаем деньги. Соответствующие последствия — это рост инфляции, падение рубля», — заключила экономист.

Ранее стало известно, стоит ли сейчас продавать золото, цена которого достигла своего максимума.