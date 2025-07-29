Уголовная ответственность за фото: что грозит участникам домового чата за публикацию «неугодных» жильцов

В домовых чатах все чаще появляются фотографии «неугодных» жильцов, сделанных с помощью установленных в подъезде видеокамер. Однако подобные действия являются нарушением законодательства РФ и влекут за собой различные виды ответственности, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эксперт юридической компании Право-Сити Матвей Елисеев.

По его словам, в первую очередь возможна гражданско-правовая ответственность, предусматривающая компенсацию морального вреда и убытков.

«Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (включая его фотографию) допускаются только с его согласия. Камеры видеонаблюдения фиксируют именно изображения граждан. Размещение этих изображений в чате — это обнародование. Исключение — если человек не является основным объектом или же фото используется в целях правосудия. Частный домовой чат — не публичное обсуждение в госинтересах», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Пострадавшее лицо может требовать удаления фото из чата, а также компенсации морального вреда, размер которой определяется судом исходя из характера стараний, степени вины нарушителя и принципов справедливости.

«Также можно требовать возмещения убытков, если таковые возникли в результате публикации. Например, вред репутации, который повлек финансовые потери, хотя доказать убытки сложнее», — добавил эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Административная ответственность предусмотрена на любые операции в персональными данными, в том числе сбор, запись, систематизация и хранение. Все это требует законных оснований.

«Распространение фото в чате без согласия человека не подпадает под допустимые основания. Согласие субъекта ПДн (персональных данных) — ключевое основание. В противном случае предусмотрены штрафы», — продолжил Елисеев.

Уголовная ответственность предусмотрена за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия, добавил он.

«Публикация фото сама по себе не всегда автоматически образует состав нарушения. Однако если фото запечатлело человека в ситуации, предполагающей приватность (даже в подъезде, но в момент, не предназначенный для всеобщего обозрения, например, в состоянии сильного расстройства, при разговоре по телефону на личную тему), сопровождалось комментариями, раскрывающими личные или семейные тайны, порочащими сведениями, или явно вторгалась в частную жизнь, носило интимный характер (даже если снято в подъезде) и было распространено публично (домовой чат) — это незаконно», — подчеркнул юрист.

Также эксперт отметил, что администратор чата может быть привлечен к гражданской или административной ответственности, если знал о незаконно размещенных фото и не предпринял мер к их удалению.

«Не имеет значения, сам ли нарушитель получил фото с камеры или взял его у кого-то другого (например, у члена совета дома или управляющей организации). Факт незаконного распространения — ключевой момент. Если человек украл или незаконно скопировал запись с камеры — это может добавить состав иной статьи (например, неправомерный доступ к компьютерной информации)», — пояснил Елисеев.

Кроме того, важно помнить, что даже если публикация была с «благими» намерениями (показать вора, нарушителя порядка), это не освобождает от ответственности за нарушение права на изображение и неприкосновенность частной жизни. Законный способ — передать запись в полицию или УК/ТСЖ для официального разбирательства, заключил юрист.

Ранее стало известно, какие законы вступят в силу с 1 августа.