Верный путь к разводу: названы даты, в которые точно не стоит выходить замуж в сентябре

Сентябрь — один из наиболее популярных месяцев для проведения свадеб, однако молодожены выбирают заранее не только месяц, но и дату для вступления в брак. О самых благоприятных из них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нумеролог Майя Королева.

По ее словам, нумерология предполагает, что определенные даты могут быть более благоприятными для начала совместной жизни.

«В сентябре можно выделить несколько чисел, которые будут иметь положительное значение. Например, 2 сентября, так как «2» — это число партнерства. Подойдут также 6, 8 и 9 сентября. Эти числа символизируют любовь и гармонию, изобилие и успех, а также завершение и новые начинания», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Не менее благоприятным также являются 14 и 22 сентября.

«В данном случае сложение чисел «1» и «4» дает нам «5» — это число изменений и новых возможностей, а «22» — это мастер-число, символизирующее стабильность и силу», — заключила нумеролог.

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