Вплоть до замужества: почему мамы решили кормить грудью взрослых детей

Среди кормящих матерей распространяется новый тренд — россиянки показывают в сети, что продолжают кормить грудью взрослых детей, вплоть до 15 лет. Подобный контент вызывает крайне противоречивую реакцию среди пользователей социальных сетей. Можно ли назвать это нормой, после какого возраста кормить ребенка грудью уже не стоит и как это влияет на развитие в целом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нужно женщине, а не ребенку

Врач-педиатр Видновской клинической больницы Лилия Музафарова пояснила, что по рекомендациям ВОЗ, детей следует кормить грудью до 2 лет, но при этом не уточняется предельно допустимый возраст.

«Тем не менее, уточняется, что после этого возраста молоко матери не имеет питательной ценности, этот процесс прекращает быть физической необходимостью и становится частью особого ритуала. Никаких полезных веществ в грудном молоке после полутора лет кормления нет, но мамам зачастую кажется, что, если давать грудь ребенку и дольше, можно защитить его от разных вирусов и инфекций, но это не так», — отметила врач.

Количество интерферонов в молоке снижается до минимума при столкновении с болезнетворными микроорганизмами. Его не хватает для полноценной защиты, подчеркнула педиатр.

«Маленьким детям подобные тактильные ритуалы помогают справиться со стрессом и успокаивают. Но, если это и дальше остается единственным способом прийти в себя, то превращается в проблему. Также следует отметить, что кормление грудью в более взрослом возрасте обычно нужно больше не ребенку, а матери. Женщинам становится грустно, что дети взрослеют, и такого более близкого физического контакта уже больше никогда не будет», — добавила Музафарова.

Фото: [ freepik.com ]

В таком случае, продолжила она, со временем можно столкнуться с тем, что важный этап сепарации так и не был пройден.

«Использование ребенка для удовлетворения собственных эмоциональных потребностей и манипуляций может негативно сказаться на его психическом здоровье. Роль матери — помочь ребенку стать самостоятельным, а не удерживать его в состоянии зависимости. Попытка удержать ребенка поблизости приводит к его инфантильности. Кроме того, может в какой-то момент вызвать конфликт со сверстниками, если они неожиданно узнают такие подробности», — отметила врач.

Эксперт подчеркнула, что кормление грудью — довольно интимный процесс, который не должен становиться достоянием общественности, но некоторые матери публикуют подобный контент, потому что знают, какие большие охваты он может принести.

Решит многие проблемы современных детей

Психолог Александра Метальникова отметила, что выставлять напоказ столь личный контент неправильно, однако и писать гневные комментарии на этот счет тоже не имеет никакого смысла.

«По большому счету, это действительно ответственность женщины перед ней самой, перед ее ребенком, перед обществом, в котором она живет, перед людьми, которым она это показывает. Но в первую очередь, конечно, перед ребенком, который мал и, возможно, не заказывал быть объектом собирания хайпа для мамы. С другой стороны, если ребенок уже разговаривает, и он достаточно взрослый, если бы ему это категорически не нравилось, он бы, наверное, уже сказал об этом», — добавила психолог.

Фото: [ freepik.com ]

По словам эксперта, исследований на тему длительного грудного вскармливания мало, так как различные компании, спонсирующие большую часть научных исследований, заинтересованы в продаже молочных смесей, но все же исследования доказывают, что любые смеси хуже грудного молока.

«Кроме того, грудное вскармливание положительно влияет на интеллект, на речевые способности, на логопедию, на зубы, и даже на пресловутый синдром дефицита внимания. То есть огромное количество проблем современных детей, от которых все плачут, воют и страдают, может быть решено действительно длительным грудным вскармливанием», — подчеркнула Метальникова.

Также психолог отметила, что грудное вскармливание очень положительно влияет и на женское здоровье.

«Многие болезни можно было бы предотвратить, если бы женщина дольше кормила грудью. Минимум до 2 лет, потому что эта цифра взята с потолка — кто сказал, что до 2 можно, а до 3, 4 или 5 нельзя? Обычно рассуждают, что ребенка будет сложнее отучить от груди, но в этом возрасте ребенок уже разговаривает, а значит, с ним можно договориться словами», — добавила эксперт.

Фото: [ freepik.com ]

Грудное вскармливание, продолжила она, это сложный и важный процесс общения и выстраивания отношений между матерью и ребенком. В какой-то степени даже взаимное исцеление.

«Допустим, вы видите мамочку, которая в ресторане, чтобы комфортно поужинать, дала ребенку телефон, и он в нем пропал. Это никого не смущает так, как публикация кормления грудью в соцсетях, но это гораздо вреднее для ребенка, когда ему тыкают этот телефон, чем когда мама кормит его грудью до 9 лет. А хейтерам стоит задать себе вопрос, почему их так триггерит от подобных картин, прежде чем писать негативные комментарии», — заключила психолог.

Ранее психолог объяснила, почему кормление грудью в общественных местах необходимо для здоровья нации.