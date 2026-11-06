Выдернули шнур из розетки? Почему эта привычка может испортить OLED-телевизор

Chip: отключение OLED-телевизора от розетки мешает защите экрана

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Немецкое издание Chip предупреждает: владельцам OLED-телевизоров не стоит сразу после просмотра выдергивать шнур из розетки. Такая привычка мешает встроенной системе защиты экрана, которая должна работать даже после выключения пультом.

Особенность OLED-технологии в том, что при долгом отображении неподвижных элементов на экране могут оставаться их следы — например, логотипы телеканалов или статичные игровые меню. Со временем это способно привести к выгоранию отдельных участков дисплея.

В LG пояснили: если отключить шнур питания от розетки, автоматическая очистка не запускается. То же происходит при обесточивании сетевого фильтра, к которому подключен телевизор. Если электричество пропадает уже во время обслуживания дисплея, процедура может завершиться досрочно. Поэтому специалисты рекомендуют после просмотра переводить OLED-телевизор в режим ожидания, а не полностью лишать его питания — так встроенная система сможет выполнить предусмотренные производителем процедуры обслуживания экрана.

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