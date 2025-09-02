Вырастет на 30% — как изменится турпоток из России в Китай после отмены визы: станет ли путешествие дешевле?

С 15 сентября Китай вводит на год пробный безвизовый режим для граждан РФ. Так, россияне смогут въехать в страну просто по загранпаспорту на срок до 30 дней. Отмена визового режима для россиян в Китае увеличит турпоток на 30% и более. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, любое упрощение визового режима увеличивает поток на 10-15%. В данном случае он может увеличиться на 30% и более.

«Потому что он даже в условиях действующего безвизового группового режима, когда в группе от пяти человек, постоянно растет и увеличивается. Это не сиюминутный рост. Сегодня осуществляются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, из регионов, в основном авиасообщение, но уже запускают и железнодорожное. В следующем году вполне допустим рубеж в 30%», — пояснил Барзыкин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Цены будут меняться в зависимости от сезона, несмотря на то, что поток в Китай круглогодичный. Но отмена визы повлияет на стоимость даже в связи с тем, что не придется оплачивать саму визу. Сейчас, по словам эксперта, она обходится туристам около 3 тыс. рублей в группе и индивидуальная — чуть больше 7 тыс. рублей.

«В целом, это также генерирует потоки, причем Китай — он круглогодичный. Отдых на Хайнане летом, весной, осенью, и, конечно же, материковый Китай, в который отправляются культурно-познавательные, деловые туры, событийные, выставочные. В Шанхае в ноябре будет выставка — она тоже генерирует серьезные потоки как участников, так и посетителей. Мы, конечно, уверены, что это двухстороннее движение и к нам тоже сегодня едут китайские товарищи как по групповой безвизе, так и по электронной визе. Введут ли им тоже безвизовый режим — покажет время», — заключил Барзыкин.

Соглашение о безвизовом режиме предполагает ответную меру со стороны Москвы для граждан КНР, позже заявил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

