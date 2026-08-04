«Бесы смеются»: священники объяснили, как креститься, чтобы не гневить Бога

Священнослужители напомнили, что креститься обязательно нужно правильно, иначе, по их словам, бесы не убегают, а смеются. Три первых пальца правой руки — большой, указательный и средний — складывают концами вместе, а безымянный и мизинец прижимают к ладони, передают « Известия Мордовии ⁠».

В Церкви объясняют, что три сложенных пальца выражают веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, а два прижатых символизируют две природы Иисуса Христа — Божественную и человеческую. Осенять себя крестным знамением нужно, положив сложенные пальцы последовательно на лоб, живот, правое и левое плечо, мысленно произнося молитву «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Делать это следует неторопливо, касаясь тела, а не воздуха.