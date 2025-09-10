Эксперты оценили вероятность и последствия отмены домашних заданий в школах

Партия «Новые люди» продолжает активно генерировать законодательные инициативы, многие из которых вызывают оживленные дискуссии в обществе. Зампред Госдумы Владислав Даванков и его коллеги предложили ряд нестандартных законопроектов, начиная от запрета солонок в кафе и создания «стандарта шаурмы» до отмены домашних заданий в школах. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Раскрывая суть последней инициативы, Даванков аргументирует ее необходимость борьбой со списыванием при помощи искусственного интеллекта. По его мнению, современные школьники массово используют ChatGPT для выполнения домашних работ, что сводит на нет образовательный процесс. В качестве альтернативы предлагается внедрить «творческие проекты» и развитие воображения, однако конкретные механизмы их реализации и оценки остаются неясными.

Эксперты в сфере образования указывают на серьезные последствия такой реформы. Директор лицея № 369 Константин Тхостов отмечает, что переход на новую систему потребует переподготовки учителей, переиздания учебников и изменения образовательных стандартов, что ляжет тяжелым финансовым бременем на бюджет. Кроме того, усилится нагрузка на педагогов, которые уже сегодня работают по 60-80 часов в неделю, а также на родителей, которые фактически выполняют творческие задания вместо детей.

В итоге, несмотря на поддержку спикера ГД Вячеслава Володина, который анонсировал обсуждение темы в осеннюю сессию, реализация инициативы представляется крайне проблематичной. Она не только требует значительных ресурсов, но и ставит под вопрос саму систему оценки знаний, включая подготовку к ЕГЭ. Парадоксально, но предлагаемые «творческие проекты» также могут быть выполнены с помощью ИИ, что не решает исходную проблему. Эта инициатива, как и многие предыдущие предложения «Новых людей», выглядит скорее как PR-ход, чем продуманная образовательная реформа, способная улучшить качество обучения в российских школах.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил п ротив отмены домашнего задания.