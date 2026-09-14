Конкурс пять человек на место: почему взрослые с высшим образованием массово идут в колледжи Петербурга

В Петербурге зафиксирован ажиотаж вокруг среднего профессионального образования: в прошлом году конкурс на бюджетные места в колледжах составил пять человек на место. Об этом пишет SPB.AIF.RU . Основной этап приемной кампании завершен, но некоторые учебные заведения принимают документы до 1 декабря.

В 2026 году для поступающих выделено более 29 тыс. мест, прием увеличен по техническим специальностям, строительным технологиям и аптечному делу. Губернатор Александр Беглов, открывая кампанию, отметил, что город возвращает себе статус столицы профессионального образования.

Главная особенность этого года — демография абитуриентов. В колледжи массово идут люди старше 35 лет, часто с высшим образованием и управленческим опытом. По словам доцента Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольги Никифоровой, у людей 35–45 лет иссякают прежние источники дохода, а СПО привлекает доступностью и возможностью бесплатного обучения. Статусный барьер перед «грязными» цехами постепенно разрушается: современное производство — это высокотехнологичные чистые помещения.

Взрослые абитуриенты готовятся серьезнее подростков, понимая, что это шанс перезапустить карьеру. Конкурс растет и на бюджет, и на коммерцию.