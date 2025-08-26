Тетрадь против планшета? В Госдуме рассказали, как проверяют домашние задания в других странах

По словам спикера Госдумы, в российскую образовательную систему внедрены различные инновации. Некоторые из них действительно помогают в обучении, а другие требуют пересмотра. Также он подчеркнул, что оценка знаний в мире все чаще осуществляется через письменные экзамены и устные презентации. Это говорит о возвращении стран к традиционным методам обучения.

В качестве примера Володин привел Китай, где вводят запреты на использование искусственного интеллекта для выполнения домашних заданий, а учителям запрещено оценивать работы учеников с помощью ИИ. В США, как подчеркнул спикер ГД, наблюдается растущий тренд на рукописные сочинения и бумажные экзамены в школах. А в Швеции, после активной цифровизации в 2023 году, снова акцентируют внимание на чтении книг и письме. Япония также запрещает выдачу работ, созданных нейросетями, за собственные, как заключил Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обойдется подготовка к 1 сентября в 2025 году.