В Госдуме раскрыли влияние снижение часов английского на учеников

С нового учебного года российские школьники 5–7-х классов будут изучать иностранный язык по сокращенной программе — два часа в неделю вместо прежнего объема. Это решение Министерства просвещения направлено на разгрузку интенсивного учебного плана средней школы, который, по мнению экспертов, приводит к переутомлению учащихся. Как пояснила депутат Госдумы и член Комитета по просвещению Анна Скрозникова в комментарии для «Инфо24», предмет сохраняет обязательный статус, но часть высвободившегося времени будет перераспределена на фундаментальные дисциплины — русский язык, математику, историю, а также на воспитательные модули, такие как «Разговоры о важном».

Она подчеркнула, что, таким образом, инициатива призвана усилить базовую подготовку без полного исключения языковой подготовки.

Этот шаг, однако, поднимает вопрос о сохранении конкурентоспособности образования. Владение иностранным языком остается ключевым навыком для выпускников. Скрозникова уверена, что снижение часов не должно автоматически вести к падению качества. Компенсировать сокращение предполагается за счет современных методик, цифровых образовательных инструментов и дополнительных форматов — элективных курсов и кружков.

По словам парламентария, итогом изменений должна стать более сбалансированная учебная нагрузка при сохранении уровня языковой подготовки. Успех реформы будет зависеть от эффективности внедрения новых подходов и поддержки педагогов, которым предстоит адаптировать программу к уменьшенному количеству часов.

Ранее сообщалось, что в российских школах введут новый предмет.