Ранее в Управление поступило обращение заявителя о направлении на его адрес электронной почты письма с рекламой складских услуг.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении АО «ПИМ» возбуждено дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе, выразившимся в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия адресата на получение рекламы.

Комиссия Московского областного УФАС России признала рекламу ненадлежащей, нарушающей требования Закона о рекламе и приняла решение о передаче материалов уполномоченному должностному лицу для привлечения АО «ПИМ» к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП.