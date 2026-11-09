ФАС предписала исключить более 2,2 млрд рублей из тарифов в сфере обращения с ТКО
В ряде субъектов служба выявила системные нарушения учета и экономического обоснования расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов.
Органы регулирования Кировской области, Приморского края и Республики Мордовия при расчете расходов на транспортирование применяли необоснованные показатели изменения среднего расстояния транспортирования отходов. Это привело к завышению расходов в тарифах.
Регулятор Республики Башкортостан определял расходы на транспортирование ТКО на основании дополнительного соглашения к соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО. Документ менял существенные условия и противоречил законодательству.
По результатам проверки ФАС России установила, что расходы на транспортирование ТКО в Новосибирской области являются экономически необоснованными. Регулятор при расчете показателей на текущий период регулирования использовал сумму, ранее признанную необоснованной, в связи с чем размер расходов оказался завышенным.
Органы регулирования Курской и Смоленской областей, а также Краснодарского и Приморского краев учитывали расходы регионального оператора на собственное обращение с ТКО с добавлением величины НДС.
Помимо этого, ведомство выявило нарушения учета численности персонала на объектах по обращению с ТКО, а также отсутствие анализа показателей эффективности таких объектов.
По результатам проверок ФАС России выдала органам регулирования 29 предписаний об устранении нарушений.