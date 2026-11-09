ФАС предписала исключить более 2,2 млрд рублей из тарифов в сфере обращения с ТКО

В ряде субъектов служба выявила системные нарушения учета и экономического обоснования расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов.

Органы регулирования Кировской области, Приморского края и Республики Мордовия при расчете расходов на транспортирование применяли необоснованные показатели изменения среднего расстояния транспортирования отходов. Это привело к завышению расходов в тарифах.

Регулятор Республики Башкортостан определял расходы на транспортирование ТКО на основании дополнительного соглашения к соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО. Документ менял существенные условия и противоречил законодательству.