Фотовыставку о работе СК в зоне проведения спецоперации открыли в Дубне

В Дубне на набережной открыли передвижную выставку фотографий, которая посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также работе Следственного комитета, в том числе в зоне спецоперации.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ветеранах СВО, завершивших обучение для работы на госслужбе

Выставка в Дубне была создана при поддержке Следственного комитета России и общероссийской организации «Союз Социальной Справедливости России». Она будет работать до воскресенья.

«Благодарю за организацию этой фотовыставки. Очень важно в наше время проводить такую работу, рассказывать нашему подрастающему поколению о героях как Великой Отечественной войны, так и в зоне СВО», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и председатель СКР Александр Бастрыкин открыли в Наро-Фоминске санаторий СКР.