Гендиректор ООО «СЗ «Октябрь-Девелопмент» оштрафован Московским областным УФАС за нарушение Закона о рекламе

Официально

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер входящих СМС-сообщений с рекламой квартир, предлагаемых ООО «СЗ «Октябрь-Девелопмент»? без предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП за впервые совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

Поделиться

Читайте также

Врачи в Раменском спасли женщину, которая съела виноград и чуть не задохнулась

Врачи в Раменском спасли женщину, которая съела виноград и чуть не задохнулась

В лесах на большей части территории Подмосковья 5 ноября ожидается III класс пожарной опасности

В лесах на большей части территории Подмосковья 5 ноября ожидается III класс пожарной опасности

В «Лосином острове» в Мытищах заложили собственный питомник елей

В «Лосином острове» в Мытищах заложили собственный питомник елей

В МОНИКИ успешно прооперировали пациента с опасной опухолью в глотке

В МОНИКИ успешно прооперировали пациента с опасной опухолью в глотке

В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Мособлдума провела финал чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье»

Мособлдума провела финал чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье»

В музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет благотворительный концерт

В музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет благотворительный концерт

В Орехово-Зуеве построят ЖК «Орнамент»

В Орехово-Зуеве построят ЖК «Орнамент»

В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

В Подмосковье впервые представили три главные картины Казимира Малевича

В Подмосковье впервые представили три главные картины Казимира Малевича

Дневной стационар открыли при отделении онкохирургии в Звенигороде

Дневной стационар открыли при отделении онкохирургии в Звенигороде

В Подмосковье гражданам, которые заключили контракт от области, доступны различные меры поддержки

В Подмосковье гражданам, которые заключили контракт от области, доступны различные меры поддержки

Добавьте mosregtoday.ru в избранное