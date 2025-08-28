Ирина Фаевская рассказала о критериях мошеннических операций при снятии денег в банкомате

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила нововведения касательно снятия наличных в банкоматах. С 1 сентября при выдаче денег в банкоматах банки будут проверять, не совершает ли операцию мошенник или клиент под его воздействием.

В числе критериев мошеннических действий — нехарактерное для человека поведение при снятии наличных. Это может быть непривычное время суток, нетипичная сумма запроса, периодичность запросов.

Также подозрительным будет сочтен запрос, направленный несвойственным клиенту способом; запрос, направленный в течение суток с момента получения кредита, кредитной карты или займа, с момента перевода себе через СБП более 200 тыс. руб.

Кроме того, в списке — наличие у кредитной организации информации о том, что как минимум за шесть часов до подачи запроса на получение наличных у человека изменилась активность телефонных разговоров и выросло количество сообщений с новых номеров.

Другие пункты: смена телефона для авторизации в интернет-банке, наличие информации о пяти и более отказах в выдаче наличных в течение суток.

Если операция будет соответствовать хотя бы одному из признаков, банк на 48 часов ограничит выдачу наличных на сумму не более 50 тыс. руб. в сутки и уведомит клиента о причинах ограничения. Если потребуется более крупная сумма, снять ее можно будет в банковском отделении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что к проекту «Активное долголетие» присоединились около 500 тыс. жителей региона.