Медикам Подмосковья вручили 31 свидетельство на социальную ипотеку

Подмосковным медикам вручили еще 31 свидетельство на социальную ипотеку. Вручение состоялось в Доме правительства Московской области, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Всего с начала текущего года сертификаты в Подмосковье вручили 124 медикам — врачам, фельдшерам, медицинским сестрам. За все время реализации программы медработники региона получили около 2 тыс. свидетельств.

Подробная информация об условиях участия в программе представлена на официальном портале областного Минздрава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о вручении сертификатов на соципотеку молодым ученым региона.