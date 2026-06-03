Московским областным УФАС России выявлены признаки картельного сговора на территории Аэропорта Домодедово

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, по признакам нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на ограничение конкуренции на рынке по вывозу и обезвреживанию/утилизации ОПОЖ и разделу указанного рынка по составу участников.

В связи с извлечением ООО «ЛМК» и ООО «Технологии Развития» дохода в крупном размере, решение о картеле повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, либо участие в нем влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц - от 0,03 до 0,15 размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 100 тыс. руб.

В соответствии с частью 2 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо участников, либо участие в них - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц - от 0,1 до 0,5 начальной стоимости предмета торгов, но не более 0,04 совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 тыс. руб.

Согласно статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере - наказываются в том числе, лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 1 года либо без такового.

В примечании к статье 178 Уголовного кодекса Российской Федерации указано, что доходом в крупном размерепризнается доход, сумма которого превышает 80 млн руб., в особо крупном размере признается доход, сумма которого превышает 395 млн руб., а крупным ущербом - ущерб, сумма которого превышает 16 млн руб., особо крупным ущербом – 47,5 млн руб.