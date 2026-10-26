Московское областное УФАС оштрафовало ЧОУ ДПО «Скилбокс» за нарушение Закона о рекламе, выявив недостоверную информацию
Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер входящего звонка с рекламой, привлекающей внимание к образовательным услугам платформы Skillbox, без его предварительного согласия на получение рекламы.
По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.
Согласие заявителя, на которое ссылается ЧОУ ДПО «Образовательные Технологии «Скилбокс (Коробка Навыков)», не распространяется на рекламные звонки.
Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.
Решение послужило основанием для привлечения ЧОУ ДПО «Образовательные Технологии «Скилбокс (Коробка Навыков)» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.
Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.