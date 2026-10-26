Московское областное УФАС привлекло гендиректора ООО «Скартел» к административной ответственности

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Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер СМС-сообщения с рекламой юридических услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

В ходе рассмотрения дела ООО «Скартел» не представило согласие заявителя на получение рекламы.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Скартел» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП за впервые совершенное административное правонарушение наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о рекламе распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Согласно части 4.1 статьи 14.3 КоАП нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей.

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