Московское областное УФАС России оштрафовало ООО Компания «Симпл» за нарушение Закона о рекламе﻿

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Ранее в Управление поступило обращение физического лица о распространении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рекламы алкогольной продукции, использующей образ человека, а также не содержащей предупреждения о вреде ее чрезмерного потребления.

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 6 части 1 статьи 21, части 3 статьи 21 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения ООО Компания «Симпл» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

Согласно части 1 статьи 14.3 КоАП нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-14 указанной статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 КоАП влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

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