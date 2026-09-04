Московское областное УФАС России пресекло недобросовестную конкуренцию﻿

По результатам рассмотрения обращения Управление возбудило дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции и вынесло решение.

Управление признало действия хозяйствующего субъекта нарушающими требования Закона о защите конкуренции.

Решение послужило основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.33 КоАП.

Согласно части 2 статьи 14.33 КоАП недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.